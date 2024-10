Eine Halbzeit lang hat der FC Bayern im Champions League-Auftaktspiel große Probleme. Dann schlägt die Zeit von Torjägerin Pernille Harder in ihrem 50. Auftritt in der Königinnen-Klasse.

Fußball, Frauen: Champions League, Bayern München - WFC Arsenal, Gruppenphase, Gruppe C, 1. Spieltag am FC Bayern Campus. Pernille Harder von München jubelt über ihr Tor zum 3:2. (zu dpa: «Harder schießt Bayern-Frauen zum Sieg über Arsenal») Foto: Sven Hoppe/DPA

München (dpa) – Pernille Harder hat die Fußballerinnen des FC Bayern München zum Sieg im ersten Spiel der neuen Saison in der Champions League geschossen. Die Dänin markierte die entscheidenden Treffer zum 5:2 (1:1) über den FC Arsenal. Die Führung der Gäste durch Mariona Caldentey (30) egalisierte Bayern-Kapitänin Glodis Viggosdottir (43.). Nach den Treffern von Sydney Lohmann (56.) und Laia Codina (65.) kam die Zeit von Harder, die mit ihren Toren nach 73, 78 und 86 Minuten innerhalb einer Viertelstunde einen Hattrick markierte.

Am Ende war der Erfolg deutlicher als es das Spiel war. 40 Minuten waren die Londonerinnen die klar bessere Mannschaft und ließen den Gastgeberinnen kaum eine Möglichkeit zur Entfaltung. Erst mit dem Ausgleich fanden die Münchnerinnen zu ihrem Spiel, ließen sich auch durch das zweite Gegentor nicht aus dem Konzept bringen und kamen zum verdienten Sieg.

Bayern-Bilanz weiter makellos

Durch den Erfolg setzten die Münchnerinnen ihre bisherige Makellos-Serie in Pflichtspielen fort: Zuvor hatte Bayern schon alle insgesamt sieben Partien in der Meisterschaft, dem DFB-Pokal und dem Supercup gewonnen. Für den Bundesliga-Tabellenführer und Titelverteidiger steht am Samstag (17.45 Uhr/MagentaSport) das Spitzenspiel beim Dauerrivalen VfL Wolfsburg an.

Vier Tage später folgt bei Juventus Turin das zweite Gruppenspiel in der europäischen Königsklasse. Coach Alexander Straus hatte in dieser Woche gesagt, dass der Gewinn der Champions League in diesem oder den nächsten Jahren das Ziel sein müsse. «Ich glaube, wir kommen näher», sagte der Norweger. «Ich glaube, wir werden irgendwann gewinnen. Davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt.»