Aus unserem Archiv

Wellington

So richtig eilig hat Pinguin Happy Feet es nicht, nach Hause zu kommen: Der in Neuseeland gestrandete und am Sonntag wieder im Meer ausgesetzte Kaiserpinguin kam der Antarktis in den ersten 22 Stunden nur sieben Kilometer näher. Das geht aus den Daten des Peilsenders hervor, den Tierärzte dem Vogel vor der Abreise verpasst hatten. Insgesamt hatte er etwa 2619 Kilometer vor sich. Der Pinguin hatte sich im Juni nach Neuseeland verirrt. Er fraß Sand und wurde krank, der Zoo von Wellington päppelte ihn wieder auf.