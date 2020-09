Hansa-Vorstand Pieckenhagen: Fans im Stadion „Riesenchance“

Die Partie am Sonntag sei zudem eine „große Probe für uns in Rostock, ob wir es mit Zuschauern hinbekommen“, sagte der 48 Jahre alte frühere Bundesliga-Profi.

Anders als in anderen Pokal-Städten hatten die Behörden in Rostock mehrere Tausend Fans im Ostseestadion erlaubt. „Nervosität nicht, Anspannung ja“, sagte Pieckenhagen vor dem Spiel zum Zuschauer-Thema: „Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung mit dem, auf was wir alles achten müssen. Wir hoffen, dass wir das Ostseestadion irgendwann wieder voll haben. Das ist der erste Schritt.“

