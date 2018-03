Aus unserem Archiv

Hannover (dpa) – Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat nach sieben sieglosen Spielen in Serie die Reißleine gezogen: Trainer Andreas Bergmann muss gehen. Er wurde mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Hannovers Vereinschef Martin Kind kündigte an, kurzfristig einen Nachfolger präsentieren zu wollen. Andreas Bergmann habe die Mannschaft gerade auch in der Phase nach der furchtbaren Tragödie um Robert Enke gefühlvoll geleitet, wird Manager Jörg Schmadtke zitiert. Bergmann hatte das Team am dritten Spieltag übernommen.