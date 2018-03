Hannover schlägt Stuttgart im Zweitliga-Spitzenspiel

Aus unserem Archiv

Stuttgart

Der VfB Stuttgart ist die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga los. Die Schwaben unterlagen im Spitzenspiel gegen Hannover 96 am Montagabend mit 1:2 (1:1) und mussten dadurch Eintracht Braunschweig in der Tabelle vorbeiziehen lassen.