Aus unserem Archiv

Hannover

Mirko Slomka soll den Fußball-Bundesligisten Hannover 96 vor dem Abstieg retten. Der 42-Jährige wird Nachfolger von Trainers Andreas Bergmann. Das teilte der Club am Abend mit. Hannover ist nach sieben sieglosen Spielen in Serie auf den drittletzten Platz in der Bundesliga abgerutscht. Der ehemalige Schalke-Coach Slomka ist kein Unbekannter in Hannover: Er war bereits von 1989 bis 1999 als Jugendtrainer und von 2001 bis 2004 als Assistent des damaligen Cheftrainers Ralf Rangnick bei dem Verein.