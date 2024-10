Hannover 96 bringt Magdeburg die erste Heimniederlage bei

Anzeige

Magdeburg (dpa). Hannover 96 hat für die erste Heimniederlage des 1. FC Magdeburg gesorgt und ist damit auf einen direkten Aufstiegsplatz gesprungen. Die Niedersachsen gewannen in der 2. Fußball-Bundesliga mit 3:0 (2:0) bei den Elbestädtern. Andreas Voglsammer (13. Minute/ 23.) brachte mit einem Doppelschlag die Gäste vor 27.065 Zuschauern in der ausverkauften Avnat-Arena früh per Kopf in Führung. Håvard Nielsen (75.) erhöhte nach dem Wechsel weiter.

Hannover kletterte nach dem ersten Auswärtssieg mit 19 Zählern auf Platz zwei und hat nur einen Zähler Rückstand auf Tabellenführer Fortuna Düsseldorf. Die daheim seit fünf Spielen sieglosen Magdeburger fielen auf Rang neun zurück.

Patzer von Reimann

Im Duell der beiden Mannschaften mit dem meisten Ballbesitz im Unterhaus zeigten sich die 96-er enorm effizient. Die beste Abwehr der Liga, die nur sechs Gegentreffer bislang kassierte, war auch offensiv in Topform. Voglsammer traf erst nach einem Eckball per Kopf zur Führung. Dann legte er nach einem Patzer von FCM-Keeper Dominik Reimann, dem eine flache Eingabe über die Fäuste rutschte, ebenfalls per Kopf zum 2:0 nach.

Nach dem Wechsel rannte Magdeburg zu planlos an, ließ auch die gewohnte Präzision im Pass-Spiel vermissen. Die Gäste suchten ihrerseits die Entscheidung und kamen immer wieder über Standards gefährlich vors FCM-Tor. Als der eingewechselte Nielsen (75.) im Strafraum eine Unachtsamkeit von Silas Gnaka ausnutzte, schoss er den Ball kurzerhand zum 3:0 ein.