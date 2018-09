New York

Die Aussicht auf eine weitere Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat die US-Börsen mit Verlusten in das Wochenende gehen lassen. Die Abgaben waren jedoch überschaubar: Der Dow Jones verlor am Freitag 0,31 Prozent auf 25 916,54 Punkte. Der Eurokurs gab im späten US-Devisenhandel nach und notierte zuletzt mit 1,1560 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1615 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8610 Euro gekostet.