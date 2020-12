Hamilton-Ersatz Russell Schnellster bei Sakhir-Auftakt

Lewis Hamiltons Ersatzmann George Russell ist im ersten Training der Formel 1 zum vorletzten Saisonlauf in Bahrain prompt die Bestzeit gefahren.

Der 22 Jahre alte Brite verwies das Red-Bull-Duo Max Verstappen und Alexander Albon auf dem erstmal genutzten Außenkurs in Sakhir auf die Plätze zwei und drei. Williams-Stammpilot Russell rückte in den Mercedes von Hamilton, weil der Weltmeister wegen einer Corona-Infektion beim Grand Prix am Sonntag (18.10 Uhr/RTL und Sky) pausieren muss.

In der WM hat Hamilton seinen siebten Titel bereits sicher. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel belegte im Auftakttraining den achten Rang.

