Silverstone

Formel 1

Hamilton in Sozialen Medien rassistisch beleidigt

Rekordweltmeister Lewis Hamilton ist während und nach dem Formel-1-Rennen in Silverstone mehrfach in den Sozialen Medien rassistisch beleidigt worden, teilten die Formel 1, der Motorsport-Weltverband FIA und Hamiltons Rennstall Mercedes in einer gemeinsamen Erklärung mit.