Hamburger „Stadtmeisterschaft“: St. Pauli hat die Nase vorn

Nicht der große HSV, sondern der FC St. Pauli hat im Kampf um die inoffizielle Hamburger Stadtmeisterschaft in der 2. Fußball-Bundesliga weiter die Nase vorn.

Nach dem Hinspiel-2:2 haben sich die Kiezkicker mit dem 1:0 (0:0)-Erfolg am Montagabend das City-Championat dieser Saison gesichert. Für die Fans beider Vereine, die aus ihrer Abneigung für den Stadtrivalen keinen Hehl machen, ist ein Sieg über den Nachbarn fast mehr wert als ein Auf- oder Abstieg. „Es geht um mehr als drei Punkte. Es geht darum, dass man wieder die Eins in der Stadt ist“, hatte HSV-Trainer Daniel Thioune verkündet.

Schon in der Vorsaison hatten sich die Kiezkicker als Nummer eins in der Stadt erwiesen und damit dem größeren und traditionsreicheren Rivalen aus dem Volkspark das Nachsehen gegeben. Der HSV sicherte sich den Prestigeerfolg in der Saison 2018/19 nach 4:0 und 0:0.

In der letzten Bundesliga-Saison beider Vereine dominierte auch der Verein aus der Nachbarschaft von Hafen, Reeperbahn und Herbertstraße. Das „Freudenhaus der Liga“, wie der FC St. Pauli gerufen wurde, kam in der Saison 2010/11 zu einem 1:1 zu Hause und einem 1:0-Sieg im Volkspark. Damals wollte die Party auf dem Kiez kein Ende nehmen. Corona und der Lockdown lassen das diesmal nicht zu.

Die bisherigen Stadtduelle in der 2. Liga:

10. März 2019: Nach einem 0:0-Langweiler im Hinspiel revanchiert sich der HSV am Millerntor und gewinnt 4:0. Wegen des Einsatzes von Pyrotechnik stand das Spiel kurz vor dem Abbruch. Pierre-Michel Lasogga traf doppelt.

16. September 2019: Derby-Sensation am Millerntor: Der FC St. Pauli besiegt den Aufstiegsaspiranten HSV mit 2:0 und feiert seinen ersten Heimsieg gegen den großen Nachbarn seit 59 Jahren.

22. Februar 2020: St. Pauli wiederholt den Coup und gewinnt auch das Rückspiel im Volksparkstadion mit 2:0. Die Braun-Weißen hatten den Stadtrivalen zuletzt 1953/54 zweimal in einer Saison besiegt.

30. Oktober 2020: Dank Torjäger Simon Terodde verhindert der HSV die dritte Niederlage in Serie gegen den Kiezclub. Mit seinem Doppelpack zum 2:2 bewahrt „Torodde“ den HSV vor der ersten Saisonpleite.

01. März 2021: Im Rückspiel sah es bis kurz vor Schluss nach einer leistungsgerechten Punkteteilung aus. Dann kam Daniel-Kofi Kyereh und ließ die Braun-Weißen nach seinem siebten Saisontor doch noch jubeln.

© dpa-infocom, dpa:210302-99-649005/2