Hamann wäre mit Unentschieden gegen Frankreich zufrieden

„Ich glaube, dass es gegen die Franzosen sehr schwer wird, und mit einem Punkt wäre ich hochzufrieden“, sagte der 47-Jährige als Experte des Senders Antenne Bayern. Die DFB-Auswahl tritt am Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München gegen den Weltmeister an.

Die Franzosen bringen aus Hamanns Sicht nicht nur eine beeindruckende Start-Elf mit, sondern verfügen auch über eine hervorragende Bank. Dennoch betonte der einstige Bayern- und Liverpool-Profi: „Wenn die Jungs so zusammenstehen, wie sie es gesagt haben die letzten Tage und Wochen, dann bin ich guter Dinge, dass wir zumindest einen Punkt holen.“

Allerdings sieht es Hamann kritisch, dass Bundestrainer Joachim Löw die von ihm aussortierten 2014-Weltmeister Thomas Müller und Mats Hummels direkt vor dem Turnier zurückgeholt hat. Die Mannschaft sei deshalb nicht gut aufeinander eingespielt. Aus seiner Sicht ist es fraglich, „ob dieser Team-Spirit so gefestigt ist und so gut ist, wie er es 2014 war“.

