Der Angeklagte Stephan Balliet sitzt am 26. Prozesstag im Saal des Landgerichts. Im Anschluss wird das Urteil des Gerichts erwartet. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Attentäter von Halle 13 Straftaten vor, unter anderem Mord und versuchten Mord. Der Attentäter hatte am 09. Oktober 2019 am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur versucht, in der Synagoge in Halle ein Blutbad anzurichten. (zu dpa: «Halle-Attentäter von Thüringen nach NRW verlegt») Foto: Ronny Hartmann/DPA

Magdeburg (dpa). Der Halle-Attentäter ist von einem Gefängnis in Thüringen nach Nordrhein-Westfalen verlegt worden. Wie ein Sprecher des Justizministeriums in Sachsen-Anhalt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigte, gab es am Vormittag eine Verlegung eines Strafgefangenen per Hubschrauber. Nach Informationen der dpa handelt es sich dabei um den als Halle-Attentäter bekannten Stephan Balliet, der von Spezialkräften des Justizvollzugs Sachsen-Anhalt in ein Hochsicherheitsgefängnis nach NRW gebracht wurde.

Einige Gefangene, die wie Balliet als besonders gefährlich gelten, werden routinemäßig immer wieder verlegt, unter anderem, um eine Gewöhnung an Abläufe zu vermeiden. Balliet wird unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen bewacht und gilt als nicht behandlungsfähig und nicht behandlungsbereit. Zuletzt hatte er in der Haftanstalt im thüringischen Tonna (Kreis Gotha) eingesessen.

Er war 2020 wegen des rassistischen und antisemitischen Anschlags nahe der Synagoge in Halle im Süden Sachsen-Anhalts zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Am 9. Oktober 2019, dem höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, hatte er versucht, die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Als ihm das nicht gelang, ermordete er nahe der Synagoge zwei Menschen.

Im Februar dieses Jahres war Balliet zudem wegen Geiselnahme im Gefängnis in Burg in Sachsen-Anhalt zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. Er hatte erklärt, er habe aus dem Gefängnis ausbrechen wollen.

Nach der Tat in Burg im Dezember 2022 saß Balliet in verschiedenen Gefängnissen. Kurz nach der Geiselnahme wurde er ins bayerische Augsburg ausgeflogen und im Juni 2023 in die JVA Wolfenbüttel (Niedersachsen) verlegt. Vor Beginn des Prozesses wegen Geiselnahme saß er in der Jugendanstalt Raßnitz in Sachsen-Anhalt. Nach dem Urteil wurde Balliet dann nach Tonna verlegt.