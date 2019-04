Meldorf

Halbnackte Femen-Aktivistinnen stören Minister Spahn

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist bei einem Auftritt in Meldorf in Schleswig-Holstein von zwei halbnackten Femen-Aktivistinnen überrascht worden. Aus Protest gegen eine von Spahn geplante Studie zu seelischen Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen bewarfen die jungen Frauen den CDU-Politiker am Abend mit Papierschnipseln, wie auf einem Video zu sehen ist. Spahn reagierte gelassen: „Bei mir kommt ihr mit Ausziehen nicht so weit“, sagte der Minister, der mit einem Mann verheiratet ist, unter dem Gelächter des Publikums.