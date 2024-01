Umfrage

Bochum

Halbjahreszeugnis: Eltern zweifeln an Motivation und Noten

In diesen Tagen stehen die Halbjahreszeugnisse an. Ob sie Freude verbreiten oder als Giftblätter gesehen werden, kommt auf die Noten an. Eine Umfrage zeigt: Für viele Eltern ginge es auch ohne.