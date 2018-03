Aus unserem Archiv

Port-au-Prince

Die Regierung in Haiti hat knapp eine Woche nach dem verheerenden Erdbeben den Ausnahmezustand ausgerufen. Sie will damit gegen chaotische Zustände mit ersten Unruhen vorgehen und die schwierige Versorgung verbessern. Der Notstand soll vorerst bis Ende des Monats gelten. Die EU plant, Gendarmerietruppen in das Katastrophengebiet zu schicken. Außerdem will sie Haiti mit rund 400 Millionen Euro unterstützen. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin werden noch 16 Deutsche in Haiti vermisst.