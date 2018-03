Aus unserem Archiv

Berlin

Das Auswärtige Amt hat weiterhin keine Erkenntnisse darüber, ob Deutsche bei dem Erdbeben in Haiti verletzt wurden oder ums Leben gekommen sind. Man sei dabei aufzuklären, ob Deutsche betroffen sind, sagte eine Sprecherin in Berlin. Bislang gebe es auch keine verlässlichen Zahlen, wie viele Deutsche mittlerweile ausgeflogen seien. In Paris waren gestern etwa 150 Überlebende eingetroffen, darunter neben Franzosen auch Deutsche, Italiener und weitere Ausländer.