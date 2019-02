Port-au-Prince

In Haiti ist es erneut zu Protesten gegen die Regierung gekommen. Videos in sozialen Netzwerken zeigten brennende Straßensperren. Die Demonstranten forderten den dritten Tag in Folge den Rücktritt von Präsident Jovenel Moise. Am Freitag war nach Angaben der Zeitung „Haitian Times“ ein Mensch bei den Protesten ums Leben gekommen und Dutzende verletzt worden. Die Menschen werfen der Regierung vor, Geld aus einem Hilfsfonds veruntreut zu haben, das eigentlich für den Wiederaufbau nach dem verheerenden Erdbeben 2010 verwendet werden sollte.