Aus unserem Archiv

Berlin

Haitis Jahrhundert-Beben hat auch mindestens ein deutsches Todesopfer gefordert. Das hat Außenminister Guido Westerwelle mitgeteilt. 30 weitere Deutsche würden noch vermisst. Die Bundesregierung will ihre Haiti-Hilfe um sechs Millionen auf 7,5 Millionen Euro anheben. Vier Tage nach dem verheerenden Erdbeben wurde in Haiti zunehmend das ganze erschreckende Ausmaß des Leidens und der Zerstörungen erkennbar. Die Vereinten Nationen sprachen von der schlimmsten Katastrophe in ihrer Geschichte.