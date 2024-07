Ein Russe muss sich wegen eines versuchten Brandanschlags auf eine russische Nachrichtenagentur in Berlin im Saal 700 des Kriminalgerichts Moabit verantworten. Der Mann soll im Frühjahr 2022 in dem Kellerschacht eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Steglitz, das von Mitarbeitern der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti bewohnt wurde, einen Brandsatz angebracht haben. Die Spreng- und Brandvorrichtung (USBV) habe jedoch nicht gezündet. (zu dpa: «Haftstrafe nach Anschlag auf russische Nachrichtenagentur») Foto: Jörg Carstensen/DPA