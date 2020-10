Die Bundespolizei nahm am Donnerstagmittag einen 71-Jährigen aufgrund eines aktuellen Haftbefehls am Hauptbahnhof Koblenz fest.

Wegen Körperverletzung wurde der Mann zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen; abwendbar durch die Zahlung von 970 Euro, verurteilt. Der haftbefreiende Betrag konnte nicht bezahlt werden; er wurde zur JVA Wittlich verbracht.



Gegen 23:00 Uhr wurde eine 39-jährige, offenkundig psychisch kranke Frau in Gewahrsam genommen. Laut eigenen Angaben habe sie über 20 Aspirin eingenommen und mehrere Dosen Bier getrunken. Ermittlungen ergaben, dass sie von einer psychiatrischen Einrichtung abgängig und als vermisst gemeldet ist; aktuell besteht ein Unterbringungsbeschluss für eine geschlossene Einrichtung.



Kurz danach ging eine Meldung über eine verhaltensauffällige Person am Bahnsteig ein. Der 21-jährige Mann krümmte sich auf dem Boden und schrie vor Schmerzen.



Nach Erstversorgung wurden beide Personen in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell