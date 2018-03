Haftbefehl für Mutter von toten Babys – zweifacher Totschlag vermutet

Aus unserem Archiv

Benndorf/Halle

Die in einer Tiefkühltruhe gefundenen Babys aus Benndorf in Sachsen-Anhalt sollen von ihrer Mutter getötet worden sein. Das Amtsgericht Halle erließ Haftbefehl gegen die 46-Jährige wegen Totschlags in zwei Fällen, teilte ein Sprecher mit. In einer erneuten Vernehmung habe sich die Frau zu den Vorwürfen geäußert. Die Kinder hätten bei der Geburt gelebt. Es handele sich um ein Mädchen und einen Jungen, wohl aber keine Zwillinge. Die Babyleichen waren am Dienstag in der Wohnung der Mutter gefunden worden, sie lebte dort mit einer 15 Jahre alten Tochter.