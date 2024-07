Häfner für Testspiel der Handballer gegen Japan nominiert

Anzeige

Stuttgart (dpa). Die deutschen Handballer müssen auch bei der Olympia-Generalprobe gegen Japan am Sonntag in Stuttgart (17.30 Uhr, Porsche Arena) auf Rückraumspieler Franz Semper verzichten. Der Linkshänder des SC DHfK Leipzig laboriert an Schulterproblemen, die in Abstimmung der Ärzte von Verband und Verein derzeit in Leipzig weiter behandelt werden, teilte der Deutsche Handballbund mit.

Über weitere Schritte mit Blick auf die Olympischen Spiele in Paris werde laut DHB zu gegebener Zeit entschieden. Bundestrainer Alfred Gislason holte für das letzte Testspiel nun den nicht für Olympia vorgesehenen Routinier Kai Häfner (35/TVB Stuttgart) zum Team.

Semper hatte bereits am Freitag beim 33:29-Sieg gegen Ungarn gefehlt. Der Verband hatte die Abwesenheit vor Anpfiff noch mit «privaten Gründen» erklärt. Semper hatte sich durch eine überzeugende Bundesliga-Saison in Leipzig für das Olympia-Aufgebot empfohlen.

Nach dem Auftakt gegen Schweden am 29. Juli ist Japan beim Saison-Höhepunkt in Frankreich der zweite deutsche Gruppengegner. Zudem spielt das Gislason-Team noch gegen Slowenien, Spanien und Kroatien.