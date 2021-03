Haas-Teamchef: Schumacher und Masepin sollen ins Ziel kommen

„Sie sollen das Autos nach Hause bringen: so viel fahren wie nur möglich, inklusive das Rennen zu Ende“, sagte der Teamchef des US-Teams Haas.

Schumacher und Masepin wurden jüngst beide 22 Jahre alt und traten in der vergangenen Saison in der Formel 2 an, die Schumacher gewann. An Platzierungen denkt Steiner bei seinen Debütanten jetzt noch nicht. „Es wird ohnehin hart genug.“

Der Wagen zählt zu den Schwächsten im Feld, zudem investiert der Rennstall Geld und Energie lieber in 2022, wenn sich die Regeln ändern. Schumacher und Masepin sollten bereit sein, „wenn das Auto hoffentlich besser ist“ nächstes Jahr, betonte Steiner.

