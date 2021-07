Haas-Teamchef plant auch für 2022 mit Mick Schumacher

„Im Moment sieht es aus, als ob wir nächstes Jahr mit derselben Fahrerpaarung fahren. Wir müssen noch ein paar Details klären, aber sonst ist alles klar“, sagte Steiner RTL im Interview. „Es sollte alles so bleiben wie dieses Jahr.“

Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher bestreitet seine erste Saison in der Königsklasse des Motorsports, wird aber immer wieder mit einem Wechsel zu Alfa Romeo in Verbindung gebracht. „Ich würde sagen, das sind Gerüchte“, sagte Steiner vor dem Grand Prix von Großbritannien an diesem Wochenende in Silverstone.

Schumacher fährt an der Seite des russischen Neulings Nikita Masepin. Der 22-jährige Deutsche landete in den bisherigen neun Qualifikationen und Rennen jeweils nur einmal hinter seinem Teamrivalen.

