Haas trifft auf Bezwinger des Olympiasiegers

Neuer Deutscher Meister in der Altersklasse M 85 ist der Soester Hugo Hahne, er bezwang Titelverteidiger Hermann Hillebrand.

Foto: Vollrath

Kampflos erreichte der Wahl-Neuenahrer Klaus Haas (TC Karlsdorf) nach der Aufgabe von Hans-Joachim Singhoff (TC Weiß-Blau Schweinfurt) das Halbfinale. Im Tableau der Männer 70 erwartet Haas heute mit Albrecht Neyheusel (TV Vaihingen) ein echter Prüfstein. Denn wie gut es Neyheusel derzeit versteht, das Racket zu schwingen, das bekam auch Carsten Keller, Hockey-Olympiasieger von 1972, zu spüren. Der Vaihinger Neyheusel musste allerdings mehr als zwei Stunden und über drei Sätze (6:1, 7:6, 6:2) bis zum Matchball kämpfen. "Carsten Keller ist einfach ein cleverer Hund, der kaum einmal Fehler macht. Im dritten Satz ist es mir gelungen, platzierte und lange Bälle zu spielen. Das war der Schlüssel zum Erfolg", betonte der an Nummer zwei gesetzte Neyheusel.

Foto: c

Den ersten Meistertitel am Sonntagmorgen sicherte sich der an Nummer eins gesetzte Ewald Przewloka (Euskirchener TC) im Schlagabtausch (6:3, 6:2) mit Fritz-Jürgen Rüger (MTV Vater Jahn Peine). 24 Stunden zuvor gab es bei den Frauen 75 bereits eine Wachablösung: Die spiel- und nervenstarke Elisabeth Bömmel (MTV Jever) nutzte im Match gegen die Titelverteidigerin Brigitte Jung (TA TSV Crailsheim) ihre Chancen konsequent und spielte sich verdient in zwei Sätzen (6:2, 6:4) souverän aufs oberste Treppchen.

Zu dem Zeitpunkt hatte Koch, in Bad Breisig wohnhaft, schon längst wieder seinen Platz im Organisationsteam eingenommen und kümmerte sich unter anderem auch ums Zahlenspiel der Wertungslisten. Denn Koch hatte bereits am Freitag im Match (6:7, 3:6) gegen Heinz Wagner, Sportwart des Deutschen Tennisbundes, die Segel streichen müssen. Eine Niederlage, die Koch ganz gelassen wegsteckte. "Das Match war eigentlich völlig offen. Ich glaube, seine bessere Kondition hat wohl dann den Ausschlag gegeben."

Als A-Jugendlicher war Koch 1967 beim VfL Bochum in der Regionalliga West, höchste Klasse unterhalb der Fußball-Bundesliga, als Flügelstürmer durchgestartet. "In der Spitze war alles durch etablierte Profis besetzt, ich musste auf die Außenbahn", sagte Koch. Ein Schienbeinbruch beendete abrupt seine Fußballer-Karriere. "Alles kein echter Beinbruch", erklärte Koch seinen Umstieg in den 70er-Jahren aufs Tanzparkett. "Bei Düsseldorfer Rot-Weiß suchte ein Tanzlehrer dunkelhaarige Herren in der Größe um die 180 Zentimeter. Ich hatte den richtigen Schritt drauf", erzählt Koch. Und in der Tat: Alsbald erreichte Koch mit der Mannschaft die Deutsche Vizemeisterschaft im Formationstanz. Der Fußball ließ Koch nicht los. Quasi nebenbei kickte der damals 36-Jährige für Bochum-Langendreer noch in der Oberliga, bevor er dann per Zufall das Tennis-Racket entdeckte. "Neben dem Fußballplatz wurde damals eine Tennisanlage neu gebaut. Ich bin hin, hab’s ausprobiert, und auf Anhieb klappte es mit dem weißen Sport", sagt Koch. Seit 20 Jahren nimmt Bernhard Koch mittlerweile an den Senioren-Tennismeisterschaften teil. Mit Erfolg: Bereits bei seiner zweiten Teilnahme siegte er im Feld der Männer 45B. 1994 erreichte er an der Seite von Wolfgang Lichtentäler im Doppel-Finale gegen den Bad Neuenahrer Udo Hahn und den Siegburger Gerd Scherhahn die Vizemeisterschaft.

Der neue Deutsche Meister bei den Männer 85 heißt Hugo Hahne (TC Blau-Weiß Soest). Im Finale siegte er gegen die Nummer zwei und Titelverteidiger Hermann Hillebrand (Recklinghäuser TG) glatt in zwei Sätzen (6:4, 6:3). "Mir ist die Revanche vom Vorjahr geglückt. Dieses Mal habe ich gegen Hillebrand ein bisschen variabler gespielt", strahlte der 86-jährige Routinier Hahne. Mittlerweile sind die Männer und Frauen 55 in den Turnierfahrplan eingestiegen, ab Dienstagmorgen schwingen die "Youngster" (Männer 50 bis 40 Jahre) in der"Königsklasse" zum ersten Mal die Rackets. Die Krönung der Wettkämpfe bilden die Endspiele der Damen 40 und der Herren 40 am kommenden Wochenende. hb