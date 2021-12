Plus

Lars Hennemann zu Weihnachten in besonderen Zeiten: Auf der Suche nach Ruhe und neuer Kraft

Zu keiner anderen Zeit des Jahres sehnen sich die Menschen so sehr nach Normalität und Gewohntem wie zur Weihnachtszeit – egal, ob sie an die biblische Botschaft glauben oder nicht. Um so schlimmer ist, dass erneut nichts normal ist. Wir begehen das zweite Corona-Weihnachten, und ein Ende der zermürbenden Dauerschleife aus Einschränkung, Entspannung und nächster Einschränkung ist noch nicht in Sicht.