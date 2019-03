Berlin

Für Häuser, Wohnungen und Grundstücke in Deutschland könnten die Deutschen in diesem Jahr wieder deutlich mehr Geld ausgeben. „Es gibt keine Hinweise auf eine Trendumkehr“, sagte Peter Ache, der Geschäftsstellenleiter des Arbeitskreises der Gutachterausschüsse. Nach einer ersten Hochrechnung der amtlichen Gutachter waren es im vergangenen Jahr 260 bis 270 Milliarden Euro, etwa 10 bis 15 Milliarden Euro mehr als 2017. „Die Zinsen sind nach wie vor niedrig, die Zuwanderung in die Städte ist fast unverändert“, beschreibt Ache Ursachen für den ungewöhnlich langen Boom.