Der Angeklagte Christian B. (M) wird von Justizmitarbeitern in einen Gerichtssaal im Landgericht geführt. Christian B. werden drei Fälle schwerer Vergewaltigung und zwei Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern in Portugal vorgeworfen. Ermittler verdächtigen den Deutschen auch im Fall Maddie. (No Recrops) (zu dpa: «Gutachter: Christian B. in Topliga der Gefährlichkeit») Foto: Moritz Frankenberg/DPA