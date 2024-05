Gut gemacht, aber ein bisschen brav – Fahrbericht: Omoda 5 EV

Die Elektroversion des Omoda 5 soll kommendes Jahr in Deutschland an den Start gehen

Die Elektroversion des Omoda 5 soll kommendes Jahr in Deutschland an den Start gehen Foto: SP-X/Mario Hommen

SP-X/Wuhu, China. Der chinesische Exportmeister Chery will künftig auch in Deutschland Autos verkaufen. Den Anfang soll die junge Marke Omoda mit dem Kompakt-SUV 5 machen. Im chinesischen Wuhu, der Heimatstadt von Chery, konnten wir bereits einige Runden mit der Elektroversion drehen, die Anfang 2025 zu Preisen unter 40.000 Euro nach Deutschland kommen soll.

Omoda selbst bringt den 5 bereits im Sommer nach Deutschland, allerdings zunächst in Kombination mit einem 108 kW/147 PS starken Benziner und Doppelkupplungsgetriebe. Schlanke 27.000 Euro soll der gut 4,40 Meter lange Chinese kosten, der dank riesigem Kühlergrill ebenso auffällig wie bekömmlich gezeichnet ist. Im nächsten Jahr soll die Antriebspalette um eine Elektroversion erweitert werden, die mit einem weniger markanten Kühlergrill optisch etwas zurückhaltender daherkommt. Ansonsten handelt es sich um einen typischen Vertreter des Kompakt-SUV-Segments mit coupéhaft abfallendem Heck.

Der gut 4,40 Meter lange Fünftürer bietet ein coupéhaft abfallendes Heck Foto: SP-X/Mario Hommen

Für ein Fahrzeug seiner Größe bietet der 5 EV einen konventionell eingerichteten Innenraum mit klassischer Aufteilung. Selbst im Fond finden Erwachsene gute Platzverhältnisse vor. Der Kofferraum ist mit 350 Litern ordentlich dimensioniert und lässt sich auf 1.075 Liter erweitern. Unter der Fronthaube befindet sich zudem ein Staufach, in dem zum Beispiel ein Ladekabel untergebracht werden kann.

Über die gesamte Heckklappe erstreckt sich die Rückleuchteneinheit mit Markenschriftzug Foto: SP-X/Mario Hommen

Angetrieben wird er von einem Elektromotor mit 150 kW/204 PS und 340 Newtonmetern, der ausschließlich auf die Vorderräder wirkt. Die wiederum haben auf nasser Fahrbahn bei kräftigem Gasfuß mit der Traktion zu kämpfen. Der Vortrieb ist dennoch ordentlich. Im Idealfall soll der 1,7-Tonner in weniger als 8 Sekunden auf Tempo 100 sprinten und maximal 170 km/h erreichen. Unser Testexemplar mit der größeren 62-kWh-Batterie hat nach chinesischer Norm eine Reichweite von rund 450 Kilometern. Bei uns zeigte der Bordcomputer 74 Prozent Batteriekapazität und 316 Kilometer Restreichweite an. Insofern erscheinen 350 Kilometer Reichweite realistisch. Weniger rühmlich ist die Ladegeschwindigkeit: Mit Gleichstrom soll das Auffüllen auf 80 Prozent in 35 Minuten möglich sein.

Der Omoda 5 EV verzichtet auf den markanten Kühlergrill, den die bereits in diesem Jahr erhältliche Benzinerversion prägt Foto: SP-X/Mario Hommen

Das Cockpit des 5 ist modern und übersichtlich gestaltet. Chery setzt auf viel Kunstleder, schwarze Hochglanzoberflächen und dezenten Chromschmuck. Die Mittelkonsole kommt ohne Schalthebel aus. Stattdessen wird der Fahrmodus über einen Lenkstockhebel aktiviert. Hinter dem Lenkrad blickt der Fahrer auf zwei mittelgroße Displays, die von einem Rahmen eingefasst sind. Ergänzt wird das Anzeige- und Bedienkonzept durch Touchflächen im Lenkrad, einige physische Schalter in Mittelkonsole und Instrumententafel sowie ein Head-up-Display.

Hochglanzoberflächen, Kunstleder und der Doppel-Screen prägen die Cockpitansicht Foto: SP-X/Mario Hommen

Lenkung, Fahrverhalten und Fahrwerksabstimmung erscheinen unauffällig. Man wünscht sich eine etwas kommunikativere Lenkung, aber im Großen und Ganzen erscheint die Abstimmung für den Alltagsgebrauch harmonisch. Auf jeden Fall ist der 5 ein sicheres Auto. Dafür sorgt unter anderem ein reichhaltiges und aus Sicht von EuroNCAP lückenloses Arsenal an Assistenzsystemen, weshalb die Crashtest-Organisation dem 5 auch 5 Sterne verliehen hat. Auf einem Slalomkurs mit Pylonen zeigte der Elektro-Hochbeiner ein sicheres Fahrverhalten, bei einer Vollbremsung aus Tempo 100 kam der für ein Elektroauto vergleichsweise leichte 5 erfreulich früh zum Stehen. Als weitere vertrauensbildende Maßnahmen sind ein Händlernetz und großzügige Garantieleistungen geplant: Auf das Fahrzeug soll es 5 Jahre oder 100.000 Kilometer geben, speziell für die Batterie sind 7 Jahre und 200.000 Kilometer vorgesehen.

Unter der Fronthaube bietet der 5 EV einen Frunk Foto: SP-X/Mario Hommen

Omoda 5 EV – Technische Daten:

Der Kofferraum bietet einen klassischen Zuschnitt mit üblicher Variabilität Foto: SP-X/Mario Hommen

Fünftüriges SUV der Kompaktklasse mit fünf Sitzen, Länge: 4,42 Meter, Breite 1,83 Meter, Höhe: 1,59 Meter, Radstand: 2,63 Meter, Kofferraumvolumen: 350 – 1.075 Liter

Unterm Kofferraumboden ist noch Platz für Kleinkram Foto: SP-X/Mario Hommen

Antrieb: ein Elektromotor an der Vorderachse, Leistung: 150 kW/204 PS, maximales Drehmoment 340 Nm, Frontantrieb, Batterie-Kapazität 61 kWh, Reichweite nach WLTP-Norm: 430 km, Vmax: 170 km/h, 0 – 100 km/h: 7,8 Sekunden, Verbrauch nach WLTP: 15,5 kWh/100 km, Ladeleistung: AC 11 kW/DC 80 kW, CO2-Emission: 0 g/km

Voraussichtlicher Preis: ab 39.000 Euro

Omoda 5 EV – Kurzcharakteristik:

Warum: weil der Omoda 5 ein gutes Gesamtpaket bietet

Warum nicht: weil sich der Chinese aus dem mittlerweile reichhaltigen Angebot von E-SUV nicht in besonderer Weise abheben kann

Was sonst: Jaecoo J6, VW ID.4, Kia Nio EV, Skoda Enyaq, Fisker Ocean, BYD Seal U

Mario Hommen/SP-X