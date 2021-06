SP-X/Offenbach. Honda sichert dem schon seit Jahrzehnten kultigen Minibike Monkey das weitere Überleben: Die 2018 als Leichtkraftrad etablierte Monkey 125 hat sich dazu den für die Euro-5-Homologation nötigen Modifikationen unterziehen müssen. Das luftgekühlte Einzylindertriebwerk produziert nicht nur besser gereinigte Abgase, sondern wurde auch in zahlreichen weiteren Details überarbeitet. So blieb die Leistung fast gleich: Das maximale Drehmoment sank von 11,8 auf 11 Newtonmeter, die maximale Leistung kletterte geringfügig um 0,2 PS auf 6,9 kW/9,5 PS. Zudem wird ein neues Fünfganggetriebe statt der bisherigen Viergang-Schaltbox eingebaut. Keine Änderungen gibt es beim ohnehin sehr geringen Verbrauch von 1,5 l/100 km, auch die Höchstgeschwindigkeit von 91 km/h ändert sich nicht.

Am Hinterrad kommt eine verbesserte Federung zum Einsatz, die Bodenfreiheit wächst von 16 auf 17,5 Zentimeter. Dafür sinkt das Leergewicht von 107 auf 104 Kilogramm. Die Monkey 125 ist neu in Blau und weiterhin in Gelb und Rot lieferbar; der Preis ist noch nicht bekannt. Im Dezember soll die Auslieferung des 2022er Modells beginnen.

Ulf Böhringer/SP-X