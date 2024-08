Blick auf die Baustelle zum Tunnel Rastatt der Deutschen Bahn, an der derzeit eine Tunnelbohrmaschine geborgen wird. 2017 wurde diese einbetoniert, nachdem es eine Havarie in der Baustelle gab. Die Gleise darüber sackten ab, der Verkehr stand für Wochen still. Um den Schaden zu begrenzen, pumpten Arbeiter große Mengen Beton in die Röhre, in der noch die Tunnelbohrmaschine steckte. (zu dpa: «Güterbahnen: Bei Umleitung auf Rheintalbahn droht Chaos») Foto: Uli Deck/DPA