Manchester

Gündogan über Manchester: „Ich fühle mich hier wohl“

Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan will bald mit Manchester City über seine Zukunft sprechen, aber auch nichts überstürzen. „Die letzten Wochen war ich damit beschäftigt, noch einige nicht ganz so unwichtige Spiele mit City zu gewinnen, statt mich tagtäglich an den Verhandlungstisch zu setzen und mich davon ablenken zu lassen“, sagte der Mittelfeldspieler des englischen Meisters, Ligapokal- und FA-Cup-Siegers dem „Kicker“. „Der Stand ist aber immer noch derselbe: Ich fühle mich hier wohl, und ganz bestimmt werden wir die nächsten Wochen wieder die Gespräche aufnehmen.“