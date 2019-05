Berlin

Grundrente: Heil kündigt soliden Finanzierungsvorschlag an

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat Kritik der Union an seinen Plänen für eine Grundrente zurückgewiesen. „Ich werde einen Gesetzentwurf machen, der wird solide finanziert sein“, sagte er in den ARD-„Tagesthemen“. Die Union will hingegen eine Grundrente ohne Prüfung der Bedürftigkeit von Betroffenen nicht mitmachen. Vor einem Spitzentreffen der Koalition hatte CSU-Chef Markus Söder betont, dass insbesondere eine Finanzierung der Grundrente auch mit Mitteln aus den Sozialkassen keinesfalls unterstützt werden könne. Die SPD erwägt nach Medienberichten eine solche Finanzierung.