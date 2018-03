Aus unserem Archiv

Berlin

Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin ist am Abend in eine Berliner Klinik eingeliefert worden. Trittin werde «in dieser Woche keine offiziellen Termine wahrnehmen», sagte Fraktionssprecher Matthias Tang der Berliner Tageszeitung «B.Z.». Tang bestätigte dies auf nochmalige Nachfrage, ohne zu sagen, unter was Trittin leidet. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur dpa kam der Schritt aber überraschend.