Aus unserem Archiv

Berlin

Jürgen Trittin ist überraschend ins Krankenhaus gekommen. Der Grünen-Fraktionschef ließ nach dpa-Informationen kurzfristig einen Termin absagen. Es sei «nichts Akutes», aber er werde in den nächsten zwei Wochen fehlen, sagte Co- Fraktionsvorsitzende Renate Künast in Berlin. Trittin liege im Berliner Bundeswehrkrankenhaus. Fraktionssprecher Matthias Tang hatte der Zeitung «B.Z.» gesagt, Trittin werde «in dieser Woche keine offiziellen Termine wahrnehmen».