Aus unserem Archiv

Berlin

Grünen-Chef Cem Özdemir hat die kritische Haltung von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble zu raschen Steuersenkungen begrüßt. Wie so oft sei Schäuble quasi der Lichtblick in dieser Regierung, sagte Özdemir der dpa am Rande des Grünen-Parteitags in Berlin. Man könne nur hoffen, dass Schäuble sich in der Frage durchsetze. Der Finanzminister hatte in der «Bild am Sonntag» zu neuerlichen Forderungen nach Steuersenkungen aus der schwarz-gelben Koalition gesagt, es gebe keine großen Spielräume.