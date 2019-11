Berlin

Grüne wollen höhere Strafen für Tierquälerei

Die Grünen fordern ein härteres Vorgehen gegen Tierquälerei in Deutschland – auch in der Landwirtschaft. Das Gesetz müsse verschärft werden, wenn es Wirkung entfalten soll, sagte die Grünen-Politikerin Renate Künast dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. In Zukunft sollte es eine Straftat sein, einem Tier mutwillig Schmerzen oder Leiden zu zufügen, verlangte Künast. Das müsse auch für qualvolle Haltungsbedingungen in der Landwirtschaft gelten. Künast sprach von einem „System staatlich akzeptierter Agrarkriminalität gegen Tiere“.