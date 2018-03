Grüne wollen höhere Standgebühren am Jahrmarkt

Bündnis 90/Die Grünen sprechen sich für eine Erhöhung der Jahrmarktsgebühren aus. In einem Antrag für die Stadtratssitzung wird dies zum einen damit begründet, dass die Standgebühren für das große Volksfest auf der Pfingstwiese seit vielen Jahren nicht mehr angepasst wurden. „Hinzu kommen in den beiden letzten Jahren“, so schreibt Fraktionssprecher Hermann Bläsius, „für die Stadt erhebliche notwendige Kosten für Sicherheitsmaßnahmen, die in die Gebühren eingerechnet werden sollten.“ Die Grünen bitten deshalb die Verwaltung, „eine moderate, kostendeckende Gebührenanpassung zu erarbeiten und in den Ausschüssen für Messen und Märkte sowie Finanzen zur Beratung vorzulegen“.

Ein weiterer Antrag der Grünen fordert einen Verzicht auf den Einsatz von Glyphosat auf Flächen der Stadt. hg

