Brüssel

Grüne: von der Leyen stellt sich öffentlicher Befragung

Ursula von der Leyen wird sich laut der Grünen im Europarlament morgen einer öffentlichen Befragung in der Fraktion stellen. Die Anhörung werde online übertragen, sagte Grünen-Politiker Sven Giegold. „Bevor wir uns als Abgeordnete zu ihr positionieren, wollen wir sie kennenlernen und die Öffentlichkeit daran teilhaben lassen“, sagte Giegold. Nach dem vorläufigen Zeitplan soll das Europaparlament am Dienstag kommender Woche darüber abstimmen, ob von der Leyen im Herbst Nachfolgerin von Jean-Claude Junckers an der Spitze der EU-Kommission wird.