Aus unserem Archiv

Berlin

Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin hat einen Herzinfarkt erlitten, ist aber inzwischen wieder wohlauf. Das bestätigte ein Fraktionssprecher der dpa in Berlin. Durch frühzeitiges Eingreifen habe eine Ausdehnung des Infarktes verhindert werden können, sagte er. Trittin werde in den nächsten Tagen das Krankenhaus verlassen. Termine werde er in den kommenden Wochen aber nicht wahrnehmen.