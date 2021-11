Die Seattle Kraken haben ihre Pleitenserie in der NHL beendet und nach zuletzt sechs Niederlagen überraschend gegen die Washington Capitals gewonnen.

Das Team von Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer holte am Sonntagabend (Ortszeit) vor den eigenen Fans ein 5:2 gegen eines der Top-Teams der Liga. Für Seattle war es in der Premieren-Saison erst der fünfte Sieg. Mit 37 abgewehrten Schüssen hatte Grubauer großen Anteil an dem Erfolg.

