Die Schweizer Behörden reagieren auf den Coronavirus mit einem vorläufigem Verbot von Großveranstaltungen. Das betrifft auch den für nächste Woche angesetzten Genfer Autosalon.

SP-X/Genf. Im Zuge der Coronavirus-Krise stehen derzeit in vielen europäischen Ländern Großveranstaltungen auf dem Prüfstein. Ein prominentes Opfer ist nun der Genfer Autosalon. Der Bundesrat der Schweiz am 28. Februar auf Grundlage des Epidemiegesetzes Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern verboten – vorläufig bis zum 15. März. In diesen Zeitraum fällt auch der Genfer Autosalon, der mit dem ersten Pressetag am 3. März seine Tore hätte öffnen sollen. Zuvor hatten schon einzelne Hersteller ihre Teilnahme wegen des Virus abgesagt. Im vergangenen Jahr zählten die Veranstalter rund 600.000 Besucher in den Palexpo-Hallen.

Mario Hommen/SP-X