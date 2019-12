Hamburg

„Großstadtrevier“-Star Jan Fedder gestorben

Schauspieler Jan Fedder ist tot. Er starb im Alter von 64 Jahren in Hamburg. Der Hamburger Ehrenkommissar sei tot in seiner Wohnung gefunden worden, teilte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. Vor allem die TV-Vorabendserie „Großstadtrevier“ hatte ihn bekanntgemacht: Seit 1992 war er in dem ARD-Dauerbrenner als Hamburger Polizist Dirk Matthies zu sehen. Der auf St. Pauli aufgewachsene Sohn eines Kneipenbesitzers war ein waschechter Hamburger Jung. Er galt als Volksschauspieler – und das „mit Fug und Recht“, wie Fedder einmal selbst sagte.