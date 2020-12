Archivierter Artikel vom 01.04.2020, 14:23 Uhr

Dortmund

Fußball-Weltmeister

Großkreutz startet Gewinnspiel zur Rettung seiner Kneipe

Kevin Großkreutz, Fußball-Weltmeister von 2014, will sein Lokal „Schmackes“ mit einem Gewinnspiel durch die Coronavirus-Krise führen. Jeder Unterstützer, der online einen Gutschein ab 20 Euro für die Restaurant-Kneipe in Dortmund erwirbt, nimmt an einer Verlosung teil.