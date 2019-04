Georgsdorf

Großfeuer in niedersächsischem Torfwerk gelöscht

Ein Großfeuer in einem Torfwerk in Niedersachsen nahe der niederländischen Grenze ist von der Feuerwehr gelöscht worden. Aus zunächst unbekannter Ursache war ein Palettenlager in Georgsdorf in Brand geraten, dann erfassten die Flammen eine Torfhalde, wie die Polizei mitteilte. Von dem Feuer seien rund 400 bis 500 Quadratmeter betroffen gewesen. Die Schadenshöhe wird auf rund 250 000 Euro geschätzt. Fünf Ortsfeuerwehren mit etwa 70 Einsatzkräften hätten gegen meterhohe Flammen angekämpft, hieß es von der Feuerwehr. Verletzte habe es nicht gegeben.