Großer Preis beim CSI: Pia-Luise Aufrecht gewinnt Hitzeschlacht von Hattert

Sprunggewaltig in Hachenburg: Pia-Luise Aufrecht auf Ulke gewann den Großen Preis. Foto: Julia Rau

Aufrecht durfte sich über einen Geländewagen im Wert von 25 000 Euro freuen. Am Ende blieb die in den Niederlanden wohnende Schwäbin nur sieben Hundertstel Sekunden vor dem Wiesbadener Daniel Deußer, der in Hattert zum Mann des Tages hätte werden können. Doch nachdem er am letzten Turniertag schon die Finalläufe der Youngster-Tour, für junge Pferde im Alter von sieben bis acht Jahren, und Mittleren Tour gewinnen konnte, musste er sich beim Höhepunkt des CSI mit dem zweiten Platz begnügen.

Diana Bülles und Verena Wolf-Richter vom Reiterverein Montabaur-Horressen sowie Frank Scheffel vom Reiterverein Neuwied schafften zwar mit starken Leistungen den Sprung ins Finale, schieden aber nach dem ersten Umlauf aus.

Es war eine Hitzeschlacht im Westerwald. Keine leichten Bedingungen für Ross und Reiter. Doch Deußer sagte: "Die Hitze hat den Pferden keine besonderen Schwierigkeiten bereitet. Es ist nur wichtig, dass sie viel trinken und ausreichend Elektrolyte erhalten." Wenn die Hitze schon kein Problem für die Pferde darstellte, dann war es offensichtlich der schwierige Parcours. Im ersten Umlauf blieben nur sieben von 40 Startern ohne Fehler. Und auch im zweiten Umlauf schafften es von den zehn besten Reitern nur vier, den Parcours fehlerfrei zu beenden. Aufrecht war eine von ihnen. hec