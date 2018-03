Großer Empfang für Olympiasiegerin Riesch

Aus unserem Archiv

München

Großer Bahnhof für Maria Riesch: Der Fanclub aus ihrer Heimatgemeinde Garmisch-Partenkirchen samt Blaskapelle sowie mehrere Hundert Zaungäste haben der Doppel-Olympiasiegerin am Münchner Flughafen einen begeisterten Empfang bereitet. Zwei aus Teig gebackene Goldmedaillen als Geschenk, zahlreiche TV-Teams und ein Feuerschlucker begleiteten die Heimkehr von Maria Riesch und ihrer Schwester Susanne. Am Dienstag bei der Welcome-Party in München will sich die 25 Jahre alte Skirennfahrerin auf dem Balkon des Rathauses feiern lassen.