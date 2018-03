Aus unserem Archiv

Porta Westfalica (dpa) – Der Großbrand im Lager eines Abfallentsorgers im ostwestfälischen Porta Westfalica ist in der Nacht gelöscht worden. Das Feuer hatte gestern für erhebliche Störungen im Bahn-Fernverkehr gesorgt, auch der Autoverkehr war eingeschränkt. Mittlerweile sind alle Sperrungen aufgehoben. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Über dem Lager stand gestern den ganzen Tag eine riesige schwarze Rauchwolke. Hunderte Ballen mit Kunststoffabfällen waren in Brand geraten, die Flammen loderten bis zu 20 Meter hoch in den Himmel.