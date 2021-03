Großaufgebot der Polizei in Oberlahnstein

Am 02.03.2021 kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Großaufgebot der Polizei in Lahnstein.

Ein per Haftbefehl gesuchter Straftäter konnte in der Weißergasse festgestellt werden. Bei Erkennen der Einsatzkräfte flüchtete er zunächst in ein Haus und im späteren Verlauf auf die Dächer von Oberlahnstein. Er konnte auf den Dächern nicht verfolgt werden, da er zum Teil in 8m Höhe von Dach zu Dach sprang.

Während der Flucht geriet er durch ein Großaufgebot der Polizei Lahnstein und Diensthundeführern immer mehr in die Enge und konnte im Keller eines Anwesens festgenommen werden.

Bei dem Flüchtigen wurde noch Betäubungsmittel gefunden. Ihn erwartet ein weiteres Strafverfahren.

Im Nachgang versuchte die Freundin des Flüchtigen ihn aus den Fängen der Polizei zu befreien. Sie erwartet daher auch ein Strafverfahren.



